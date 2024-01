Baile funk com Mc Naninha é uma das atrações deste fim de semana

Em ascensão no funk carioca, Mc Naninha agita o fim de semana dos brasilienses na noite desta sexta-feira (26/1) hoje. A cantora é a atração principal da festa de pré-carnaval da Birosca do Conic, que começa a partir das 22h, e dá início a uma série de festividades que antecedem as tradicionais comemorações de fevereiro.

Nascida em Bangu, a artista, aos 33 anos, é queridinha no X (ex-Twitter) e conquistou o público por meio de letras irreverentes e batidas agitadas do funk. O show de Naninha abre a temporada de pré-carnaval na Birosca, que também receberá eventos como o Baile das Divinas Tetas e Vai Com as Profanas.