Comida saborosa e natural que faz bem para a saúde

É fato que, a cada dia que passa, as pessoas se preocupam mais e mais com a saúde. Seja por meio da alimentação ou da prática de exercícios físicos, o brasiliense tem se dedicado a adotar hábitos de vida mais saudáveis, fugindo de doenças como colesterol alto ou diabetes. Na cidade, é grande o número de restaurantes que atraem este tipo de público — focados na alimentação natural, ou seja, sem alterações químicas ou sintéticas dos alimentos. Os restaurantes que atuam nesta vertente têm crescido devido ao recente movimento da população.

"A alimentação plant based está no top do ranking mundial, acima, inclusive, dos frutos do mar. Portanto, é o público que mais cresce — as pessoas estão mais preocupadas com a saúde", avalia Cynara Arnt, fundadora e gestora da Vegan-se. Brasília, por sua vez, segue a tendência. "O aumento do consumo de comida natural na cidade é inspirador e reflete a busca global por hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis", declara Lari Carvalho, sócia do restaurante Faz Bem.

Para alcançar os padrões exigidos pela alimentação natural, os restaurantes naturais atentam aos mínimos detalhes, desde fornecedores até o atendimento. "Os cuidados que os restaurantes naturais devem ter estão relacionados aos insumos oferecidos aos clientes. A procura por fornecedores qualificados é fundamental! Os alimentos não devem ter excesso de óleo e sal. Damos preferência por produtos orgânicos e recebemos todos os dias frutas, legumes e folhagens frescas", conta Priscilla Rios, responsável pelo Amor à Natureza.

Se interessou pelo assunto? Então confira as casas da cidade que oferecem o melhor da comida natural!

À base do amor e carinho

"Torne-se vegano". Essa é a mensagem implícita no nome do Vegan-se, restaurante fundado por Cynara Arnt. "A prática vegana, especialmente hoje em dia, com tantas opções de alimentação natural, está longe de ser um sacrifício", garante Cynara. "É uma satisfação encontrar saídas para uma rotina mais leve do ponto de vista da alimentação", afirma a proprietária.

Segundo ela, o diferencial do restaurante está nos ingredientes — naturais e sem conservantes. "Damos preferência aos orgânicos e de produtores locais, fomentando a economia local e oferecendo o melhor insumo aos nossos clientes com a pegada ecológica menor possível", detalha. "Além disso, priorizamos embalagens compostáveis, que viram adubo. Tudo feito com muito carinho", complementa Cynara.

No restaurante, os destaques começam pelas entradas. A coxinha de jaca (R$ 9) é uma das estrelas da casa, acompanhada pela feijoada vegana (R$ 29,90) e a moqueca de banana (R$ 30,15). "Todos ficam surpresos com o sabor, que fica similar à receita original, porém muito mais leve e saudável", garante Cynara.

Trabalho de gerações

Fundado em 1987, o Amor à Natureza é um dos primeiros restaurantes vegetarianos da Asa Norte, polo da alimentação saudável na cidade. “O restaurante nasceu vegetariano e assim permanece há 36 anos. A ideia de oferecer uma comida natural e saudável faz parte da filosofia do Amor à Natureza”, afirma Priscilla Rios, que administra o restaurante da avó Therezinha Rios. Segundo ela, o diferencial da casa está não só nos insumos utilizados no preparo dos alimentos, como também no ambiente em que se encontra. “O nosso atendimento acolhedor e o ambiente são grandes diferenciais também. Rodeado por um jardim com plantas, flores, pássaros e uma fonte, a hora do almoço se torna mais agradável e especial. É um pequeno espaço verde no meio da Asa Norte. Percebo que os clientes gostam de ficar um pouco mais depois do almoço aproveitando o aconchego do espaço”, relata Priscilla. O restaurante, que conta também com opções veganas, sem lactose e sem glúten, funciona em formato bufê (R$ 79,90/kg). Entre os pratos do restaurante, um dos destaques é a torta de cebola, queridinha dos clientes. A casa também conta com clássicos que fazem parte do menu há mais de 30 anos, como a torta de banana vegana e a bomba (R$ 10,90), bebida refrescante com xarope de guaraná, limão, hortelã e muito gelo.

Clássico vegano

Tradicional na cidade, o Faz Bem abriu as portas em 2014 com a ousada proposta de ser a casa 100% vegana da cidade. "Ao longo dos últimos 10 anos, evoluímos, abraçando elementos como alimentos orgânicos e promovendo o consumo das PANC (plantas alimentícias não convencionais). Construímos uma rede sólida com produtores locais, orgânicos e agroecológicos", conta a sócia Lari Carvalho. "O nosso diferencial está na incessante busca por receitas criativas e saborosas, utilizando produtos locais e sazonais", pontua.

Com uma enorme diversidade de opções temáticas, o restaurante funciona sob regime de bufê (R$ 66,90/kg). "Aos sábados, o cardápio baiano, com delícias como acarajé, vatapá, caruru e moqueca de banana da terra, recebe muitos elogios", afirma Lari. Pratos inspiradas pela culinária mexicana, como o chili de feijão carioca, proteína de soja, nachos de milho, salada mexicana de feijão vermelho, também chamam a atenção. "Modéstia à parte, nossos pratos não se destacam apenas pelo sabor, mas também pela combinação equilibrada de ingredientes nutritivos. Acreditamos na "comida de verdade", finaliza.

Comida democrática

Um dos pioneiros no ramo vegano da cidade, o Casinha Café é um "espaço pensado por veganas que adoram comer bem", define a sócia Lívia Aquino, que divide as rédeas do restaurante com Luana Isidro. "Temos muito cuidado e ficamos animadas ao criar novos pratos. Também sentimos um carinho enorme pelos nossos clientes, que são os melhores e não raramente se tornam amigos, e acreditamos que isso se reflete no ambiente que criamos para recebê-los", conta Lívia.

Segundo as sócias, os destaques do menu são a feijoada cogumelada (R$ 32), o waffle de banoffee (R$ 22) e o fradinho burger (R$ 28), feito de hambúrguer de fradinho com molho agridoce, alface e maionese de couve-flor no pão rosa.



