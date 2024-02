BBB 24: MC Bin Laden criticou Davi, mas já conhecia o termo 'calabreso'

Depois da briga envolvendo Lucas, Davi e MC Bin Laden, no BBB 24, na noite da festa de quarta-feira (31/1), e a repercussão do significado do termo 'calabreso', internautas resgataram um vídeo do funkeiro usando o meme criado por Toninho Tornado, provando que ele sabia a origem da frase, ao contrário do que disse na casa.

Na noite de quarta-feira (31/1), Davi usou o termo "calma, calabreso" para Lucas e Bin Laden em uma briga e isso movimentou a casa inteira, alguns brothers acusaram Davi te ter usado um termo gordofóbico e tentaram entender a origem da palavra. Dada a repercussão, até Toninho Tornado foi às redes sociais falar sobre o significado da palavra. "O 'calabreso' é o meu bordão gente, para. 'Calabreso' é um jeito carinhoso é meus bordão", disse.

Davi mesmo não soube responder o que era quando questionado por outros participantes. Já Bin Laden disse que o termo tinha sido usado por ele ser gordo. "Está xingando ele porque ele é gordo. Eu recebo apelido de 'calabreso' porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo", afirmou Bin.

Contudo, internautas resgataram um vídeo de MC Bin Laden, postado em setembro de 2023, em que ele replica o meme do 'calabreso'.

Veja o vídeo postado pelo MC