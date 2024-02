Grupo Doze por Oito comanda o pagode do CarnaDoze na terça de carnaval

Voltando às origens, o grupo de pagode Doze por Oito organiza festival de carnaval no Deboche! Bar, onde recentemente voltou se apresentar semanalmente. O CarnaDoze, projeto musical da equipe, será na terça-feira (13/2) de carnaval. E, para encerrar a temporada de folia na pressão ideal, eles prometem muita animação, música boa, uma diversidade de estilos e claro que não pode falar bastante pagode.

O grupo brasiliense, composto por Eric Vianna (no cavaquinho), Gustavo Choairy (na percussão e repique de mão), Hugo Mondadori (na voz) e Thiago Miranda (na percussão e surdo), organiza o projeto Festival CarnaDoze pela primeira vez, e pretende expandir a iniciativa para outras regiões. Ao Correio, Gustavo Choairy fala sobre esse e outros projetos do Doze por Oito e toda a energia do período de carnaval.

"A pressão ideal do pagode, que é o slogan do Doze por Oito, tem vários significados e um deles que está em intrínseco nesse slogan é que a gente gosta de misturar várias coisas dentro do nosso pagode", explica. Choairy relaciona o slogan com esse período carnavalesco. "O carnaval tem muito essa questão de uma mistura de culturas e estilos musicais. Então, é uma festa que faz parte da pressão ideal, e a gente acredita que a pressão ideal faz parte também do carnaval, justamente por esse mix de riquezas na nossa cultura brasileira".

Com momentos diferenciados e um toque especial, o grupo Doze por Oito sempre busca em seus shows, além de animar a galera, incorporar estilos musicais ao pagode e sempre impressionar o público de alguma forma. "Então, a gente vai trazer, sim, uma vibe carnavalesca, vamos tocar muita música brasileira no pagode, teremos participações especiais no show e vamos tocar fantasiados", ressalta Gustavo Choairy.

O integrante de pagode destaca que esse ano terá uma novidade bem interessante para aqueles que não aceitam o fim do carnaval. Pagode dos Prazeres é o principal projeto do grupo e esse ano eles farão uma versão carnavalesca da iniciativa. "Esse ano a gente vai fazer uma edição de carnaval, uma ressaca de carnaval, que será em 9 de março, além de ter várias outras edições do Pagode dos Prazeres ainda neste ano".

Gustavo Choairy ainda deixa um recado a todos que forem ao CarnaDoze: "A gente tem certeza que vai ser um encerramento, aí, desse feriado incrível, e o público que se prepare, porque o bicho vai pegar nesse dia 13".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



Serviço

Terça-feira (13/02), das 15h à 1h, no Deboche! Bar (Asa Norte, CLN 201, Bloco A, Loja 61)