Sabores energizantes para enfrentar o carnaval com alimentos saudáveis

A contagem regressiva acabou! Considerado um dos feriados mais esperados do ano, o carnaval chegou. Apesar de ser uma época de descontração, é necessário se preparar para a maratona agitada de festas.

Antes de tudo, é importante beber muita água e se alimentar bem. Com o objetivo de ajudar os foliões, o Divirta-se Mais selecionou restaurantes que preparam refeições ideais para curtir antes, durante e depois.

No The Plant, os funcionários se organizam para um aumento da clientela. "As pessoas têm perguntado como vamos funcionar e nos parece que estão bastante animadas com o carnaval de Brasília neste ano. Pelo que vimos, a programação é extensa, e isso deixou as pessoas bem animadas. Acredito que vai ter muita gente fora de casa, o que é muito bom", conta Davi Neves.

Rafael Osório, sócio do Rio Bistrô, reforça que é de extrema importância os foliões se preocuparem com a alimentação. "O carnaval sempre exige muita energia dos foliões, principalmente para aqueles que seguem os trios elétricos. Então, cuidar da alimentação é muito importante", ressalta.

No restaurante Norton, os preparativos seguem a todo vapor, e a casa está pronta para atender aos foliões brasilienses. "Toda a equipe está treinada e motivada para garantir um serviço impecável, proporcionando aos clientes uma experiência verdadeiramente inesquecível durante o carnaval", garante Victor Silva, gerente de restaurantes do Brasil 21.

Alimentação saudável

Inaugurado em 2019, o The Plant tem se consagrado como um dos queridinhos dos brasilienses que buscam opções de alimentação saudável na capital. A casa prioriza a qualidade do alimento e dá preferência a insumos orgânicos de produtores locais. Além disso, foca na dieta in natura, composta por ingredientes obtidos diretamente de plantas ou de animais, que não sofreram nenhum tipo de alteração. "Somos um restaurante saudável e inclusivo. Não nos limitamos a tipos de dietas ou restrições alimentares, pregamos a democracia alimentar", destaca Davi Neves, dono do restaurante.

Para ele, a refeição ideal para garantir leveza aos foliões durante os dias de carnaval é a tilápia da casa, que leva o arroz de couve-flor e brócolis, espaguete de abobrinha, tomate cereja assado e molho à campanha e custa R$ 49. "Acompanha muito bem bebidas alcoólicas e é bem leve. É um peixe com alto percentual de gordura saudável, que faz ter energia boa de longa duração", observa Davi. A casa ficará aberta todos os dias, das 11h às 22h30. Como novidade, o happy hour da casa funcionará das 16h às 20h, com entradas a R$ 20, drinks R$ 15 e cervejas por R$ 10.

Tempero carnavalesco



Comida leve, sustentável e surpreendente. Essa é a proposta do Oby para os fanfarrões se prepararem para o circuito carnavalesco de Brasília. Um dos diferenciais do estabelecimento é o uso intensivo de ingredientes orgânicos e a inspiração na gastronomia contemporânea.

O chef Rafa Goebel, responsável pelo restaurante, destaca que há uma preocupação especial com o preparo de cada prato para oferecer sempre a melhor experiência sensorial e nutricional. Por isso, tudo é produzido no restaurante, dos temperos de ervas frescas até o leite de coco. "O cuidado com cada detalhe é o que permite oferecermos pratos saudáveis e, surpreendentemente, gostosos", completa Rafa.

Se a ideia é de uma refeição bem leve para curtir o feriado, a sugestão do chef é escolher entre uma das opções de Bowls. Como o costarriquenho (R$ 38,90), feito a partir de um mix de feijões no azeite de coentro, com grão de milho maçaricado, abacate e tomate, conserva de cebola roxa, além de um molho de azeite e ervas especiais da casa.

Carnafit

O Flow fresh to go acredita que a alimentação saudável aliada à prática de atividades físicas pode transformar a vida das pessoas. E, neste carnaval, o restaurante se propõe a preparar os foliões para celebrar os bloquinhos sem preocupações. "Nossa proposta é: saudável sem ser chato! Viemos descomplicar a rotina de quem busca seu ritmo", ressalta Lucas Machado, sócio do Flow.

A casa oferece um cardápio variado com sucos especiais, tapiocas, omeletes, crepes, açaí, wraps, burritos, super cafés, saladas e grelhados. Para aproveitar as festividades, Lucas recomenda um prato leve, como o frango fit flow (R$ 29,90), composto por filé de frango grelhado, legumes cozidos, batata doce e salada. "Para nossos foliões de Brasília, recomendamos um prato leve e que sacia muito bem, além de não pesar muito a digestão para curtir a folia", observa Lucas.

Sabor de folia

O fast food (no sentido de montagem rápida) do grupo Sumô, Salad Bowl, vai acompanhar a programação intensa do carnaval na cidade. O restaurante estenderá os horários de atendimento para comportar os foliões antes, durante e depois dos eventos carnavalescos. "O carnaval tem horários quebrados, tem blocos que saem de manhã, outros de tarde, alguns ao meio-dia. Então estamos deixando o horário estendido para atender as pessoas que estiverem curtindo nas ruas e nos bloquinhos", explica Enezor Júnior, dono do restaurante.

O proprietário acredita que o ideal para os foliões é apostar em comidas mais leves e balanceadas, e, para isso, sugere a nova linha de sanduíches naturais da casa, dando destaque ao sabor salpicão de frango R$30,90. "Eu acho que uma boa pedida para os foliões é comer uma coisa um pouco mais leve. E os sanduíches naturais são uma ótima opção de comida balanceada para poder curtir", adiciona Enezor.

Carnaval cinco estrelas

Situado dentro de um hotel cinco estrelas, o Norton busca oferecer uma refeição de alto nível aos foliões. A casa realiza uma cuidadosa seleção de carnes oriundas de fornecedores confiáveis, muitas vezes sendo da própria criação. A combinação desses ingredientes de alta qualidade com técnicas culinárias inovadoras resulta no cardápio que oferece uma experiência única para os amantes de carnes.

Para os foliões que desejam recarregar as energias antes, durante e depois de celebrar o carnaval, o Norton sugere duas opções: o bombom de alcatra angus com legumes grelhados ao molho chimichurri defumado ou o filé de linguado com purê de batata salmão e molho de amêndoas. "Ambas as escolhas proporcionam uma explosão de sabores que certamente encantará os paladares exigentes", afirma Victor Silva, gerente de restaurantes do Brasil 21. Além do menu especial, a casa oferece no sábado, dia 10, uma feijoada completa e uma animada apresentação da banda de samba Da La Creme.

Onde comer?

The Plant

CLS 103, bloco C, loja 36

De segunda a domingo, das 11h às 22h30

Oby Sabores Orgânicos

CLN 405 BL C loja 31 - Asa Norte

De terça a sábado, das 11h às 21h

Domingo, das 11h às 17h

Rio Bistrô

CLS 404 LOJA 27 - Asa Sul

Segunda, das 12h às 16h

Terça, das 12h às 17h

Sexta, das 12h às 15h30 e das 19h às 23h

Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Domingo, das 12h às 17h

Flow Fresh To Go

Real Quality - Av. das Araucárias, 1325 - Loja 24 Ed - Águas Claras

De segunda a sábado, das 10h às 21h30

Norton Restaurante

Q. 6 Complexo Brasil 21, BL D - Brasília

De segunda a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 23h

Sábado e domingo, das 12h às 16h e das 19h às 23h

Salad Bowl

CLS Quadra 403 - Asa Sul

De segunda a sábado, das 11h30 às 22h

Domingo, das 12h às 15h30