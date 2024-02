Bandas Escolta e Marsalla promovem encontro de rock e rap neste sábado

Formadas em anos bastante próximos, as bandas Escolta e Marsalla levam o rock autoral para as mais diversas casas de show do Brasil. Neste sábado (24/2) é a vez delas tocarem no Zepelim, hoje localizado na Asa Norte. A casa abre às 19h e, além das bandas de rock, a noite terá a apresentação dos MC's da Indústria Independente. Os ingressos estão à venda no site Sympla.

Na ativa desde 2015, a banda Escolta se inspirou em grandes bandas como Rage Against the Machine e Pantera para formar o seu som de metal com rap. Segundo o baterista Pedro Uchida, o grupo quer continuar misturando o rap, mas ressalta que, nos últimos trabalhos, a banda se apropriou de gêneros como baião, samba e funk. "Nós vemos que a evolução da música parte de quebrar barreiras e criar essa experiência na qual, em um mesmo show, você bate cabeça, dança funk e canta junto", afirma.

Em 2017, a banda Marsalla fez a sua estreia nos palcos. Após um ano de 2023 movimentado, o grupo de punk emo rap abre a agenda de shows deste ano no Zepelim com a promessa de novidades para 2024. "Sinto que, a cada ano, nós amadurecemos como pessoas, e isso reflete na nossa principal forma de expressão, que é a música", pondera Matheus Teixeira, vocalista e baixista da Marsalla. "Nós nos sentimos cada dia mais à vontade no palco e na hora de compor", afirma.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Escolta, Marsalla e Indústria Independente no Zepelim

Sábado (24/2), a partir das 19h30 no Zepelim Hamburgueria Artesanal (SCLRN 713). Ingressos a partir de R$ 30 (1° lote) no Sympla