Victor Camejo faz show de stand up nesta sexta no Espaço Casa

O humorista Victor Camejo retorna a Brasília com novo show de stand up. O ator se apresenta nesta sexta-feira (23/2), às 21h, no Espaço Casa, do Shopping Casa Park. O espetáculo solo bem-humorado vai falar de viagens, experiências pessoais e cotidiano com amigos e a família de Victor.

Victor Camejo iniciou a carreira em 2008 como um dos criadores do Em Pé Na Rede, primeiro grupo de comédia stand up da Amazônia, com Murilo Couto, Osmar Campbell, Davi Mansour e Rominho Braga.

Ao Correio, Victor fala da satisfação de retornar com show a cidade . "Gosto muito de fazer show em Brasília. O público sempre me recebe muito bem, e a gente se diverte muito junto. Tenho certeza que, no espetáculo de sexta, não será diferente".

A performance marcante dele como comediante stand up o faz presença constante nas melhores casas de comédia do país, como o Comedians Club (SP), o Curitiba Comedy Club (PR) e diversas salas de teatro. Ele ainda contabiliza quatro participações no programa Comedy Central Stand Up, do canal americano Comedy Central.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Victor Camejo show solo

Nesta sexta-feira (23/2), a partir das 21h, no Espaço Casa do Shopping Casa Park. Ingressos a venda a partir de R$ 40 pela plataforma Sympla