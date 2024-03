Emília Monteiro faz show com sucessos de Gilberto Gil neste sábado

Sucessos como Vamos fugir, Palco e Aquele abraço, composições imortalizadas por Gilberto Gil, ganham especial versão na voz da cantora Emília Monteiro, em show, neste sábado (9/3), a partir das 19h30, no Espaço Cultural Alexandre Innecco (Asa Norte). Emília se apresenta ao lado do violonista Cairo Vitor. O nome do show — Barato total — é, inclusive, uma referência a mais uma das belas canções do mestre baiano.

A intérprete é figurinha conhecida no cenário cultural brasiliense, responsável por levar para a rua o primeiro bloco de carnaval de ritmos amazônicos do DF. De família amapaense, Emília adianta detalhes da apresentação de amanhã. "Vai ser um show intimista, apenas violão e voz. Serão 50 minutos desse Expresso 2222", brinca Emília, em tom descontraído. Expresso 2222 é o quinto disco de inéditas e um dos mais célebres trabalhos de Gilberto Gil.

Sobre a escolha do repertório, composto exclusivamente por canções do compositor tropicalista, ela explica que estabeleceu profunda relação com as músicas de Gil, que a acompanham desde o início da carreira. "Gilberto Gil faz parte da minha vida desde a infância, e acompanhou durante muitos anos, por meio de suas músicas, a minha vida fazendo uma verdadeira trilha sonora de várias fases da minha existência. Para mim, ele é um dos maiores e melhores compositores da história da música popular brasileira", reforça a cantora.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Emília Monteiro apresenta Barato total

Sábado (8/3), às 19h30, no Espaço Cultural Alexandre Innecco (Comércio Local Norte 116 Bloco A Loja 62, Asa Norte). Ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada) taxa na Sympla.