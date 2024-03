Gilberto Gil faz shows na Austrália e na Nova Zelândia neste mês

O mestre da música brasileira Gilberto Gil está na Austrália para uma série de apresentações no país, que correspondem à remessa de shows na Oceania da turnê mundial Aquele abraço – que também passará pela Nova Zelândia. Gil sobe ao palco nesta quarta-feira (6/3), no Teatro Enmore, tradicional local para shows e espetáculos na cidade de Sydney, Austrália. Outra apresentação ocorrerá na quinta-feira (7/3).

Com passagens que incluem as cidades australianas de Adelaide e Melbourne, a turnê segue para o país vizinho, Nova Zelândia, quando Gilberto se apresenta na cidade de New Plymouth, em 15 de março. A turnê Aquele abraço tem como propósito celebrar a carreira do cantor e compositor baiano, dono de canções imortalizadas como Andar com fé, Palco e Realce. Durante os shows, Gilberto Gil se apresenta ao lado dos filhos Bem e José Gil, e dos netos João e Flor Gil. No último domingo (3/3), eles se apresentaram na cidade costeira de Brisbane.

Momentos antes do show em Gold Coast (1/3), que deu início à sequência de shows na Oceania, o cantor recebeu no camarim aborígenes australianos que o homenagearam. As apresentações na Austrália e na Nova Zelândia inauguraram a agenda internacional de Gilberto em 2024. A turnê mundial Aquele abraço passou por cidades da Europa em 2023.



Confira abaixo a setlist oficial da turnê Aquele abraço: