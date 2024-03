Leonardo Lionzo celebra o jazz em show no Infinu neste sábado (30/3)

O jazz será celebrado, neste sábado (30/3), na Infinu, a partir das 18h, com um show do guitarrista e compositor Leonardo Lionzo. O instrumentista estabeleceu contato com o gênero aos 17 anos, enquanto estudava na Escola de Música de Brasília e na Universidade de Brasília. Leonardo explica que, sutilmente, de composição em composição, o jazz passou a fazer parte de seu repertório, até virar o foco. Para o guitarrista, "o jazz é a liberdade, a busca por autenticidade e a democracia musical".

Ao aprofundar-se na história e relevância social, Lionzo se apaixonou pelo estilo, no qual a marca registrada é a improvisação, isto é, a composição guia o direcionamento dos músicos. "O jazz sempre se tratou de inovação. Para chegar ao jazz atual, o estilo ficou cada vez mais sofisticado e exigente do músico. Uma vez imerso, é difícil não se apaixonar", arremata.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco