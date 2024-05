Risada geral: veja críticas de Garfield e de comédia sobre remediados

Crítica // Garfield — Fora de casa ★ ★ ★



Numa virada de mesa, que baratina não só os pedidos de lasanha e pizza, via delivery, encomendados pelo mimado gato Garfield, mas, sim, toda a vida dele, um personagem inesperado se projeta na animação de Mark Dindal (O galinho Chiken Little e A nova onda do imperador). Do nada, na vida de Junior (o Garfield), está o sumido pai dele: Vic. O gato central da trama segue com ódio de segunda-feira e muito glutão, mas não está tão malandro, num pique moderado.



Um sequestro de animais, fator que aparentemente dá conta de uma vingança, impulsiona uma evolução dos personagens criados, em 1978, por Jim Davis. Para ver reinar novamente a paz, todos estarão implicados num plano de quitação de dívidas estimada no volume de mais de 1,5 litros de leite. Contando das origens e da versão de ter se disposto a adotar o tutor Jon, Garfield assume, com alguma ironia, a narrativa.



A incursão por uma agitada fazenda que tem por mascotes a vaca Ethal, e o bizarro Otto, a meio caminho entre "a depressão e a meditação", colocará Garfield, o pai dele e o cachorro Odie em contato com o mundo real. Nisso está em jogo a superação de um trauma e um intenso treinamento para a invasão à fazenda. Um touro repleto de pausas dramáticas, e as cenas de solidão e abandono do amado gato divertem tanto as sequências em que é catapultado rumo a um trem em movimento.

2024. Divirta se Mais. Filme Ferias Trocadas (foto: Paris Filmes)

Crítica // Férias trocadas ★ ★



Bruno Barreto, como diretor, tem vasto leque de nuances na carreira de resultados robustos como Dona Flor e seus dois maridos e Flores raras, mas embarca em frias, por vezes, como em Crô: o filme e Voando alto. Férias trocadas integra este segundo time, de segunda.

Coadjuvantes como Gustavo Mendes (que fez carreira como imitador de Dilma Rousseff) e a excepcional Luciana Paes roubam, com alto brilho, todas as cenas dos protagonistas — termômetro para se perceber a parca graça de Edmilson Filho, em dose dupla no longa, na pele dos homônimos José Eduardo. Toda a pretensa graça vem de uma situação: rico e pobres são reposicionados de castas, em paradisíacas (ou nem tanto) férias pela Colômbia.