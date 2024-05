Perda do Espaço Itaú dá oportunidade para nova rede exibidora de filmes

Rede de cinemas com mais de 25 anos de estrada no mercado exibidor, a Cinesystem, a partir da aquisição das salas antes geridas pelo Espaço Itaú de Cinema, passa a administrar 27 multiplex em 11 estados brasileiros. A rede passará ao comando, em Brasília (no CasaPark), de oito salas regulares de programação, além da sala VIP.

O Cinesystem Brasília terá impulso inicial de quase 40 sessões diárias na capital. Outros três complexos foram negociados em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quem já tiver saudades do Espaço Itaú não pode se desligar da plataforma de streaming gratuita, mantida pela marca, a Itaú Cultural Play, que perpetua os padrões de qualidade mantidos na cadeia exibidora.

Dezessete filmes figuram como atração da primeira semana de atuação da marca. Entre os destaques estão os lançamentos de A teia, Transe, Garfield: Fora de casa, La chimera, Verissimo e Conduzindo Madeleine, além da revitalizada exibição de Star Wars: Episódio I, projeto criado há 25 anos.