Batucada democrática sobe ao palco do Calaf com muito samba nesta sexta

Esta sexta-feira (14/6) é dia de O Seu, O Meu, Samba Nosso, no Calaf, às 21h. A festa estreia com participações do grupo Nosso Samba e da cantora Carol Nogueira. O evento se propõe a ser uma roda de samba inclusiva, que permite mais de 20 pessoas tocando juntas. O que faz com que a energia seja ainda mais contagiante. Segundo o idealizador do projeto, Otávio Campos, o samba ganhou mais força na cidade depois da pandemia. "Após tanto tempo sem poder sair de casa e participar de eventos, as pessoas de Brasília abraçaram o samba como um grito de liberdade, euforia e satisfação", comenta Otávio ao Correio.

A carioca Carol Nogueira é uma das artistas que se apresentará hoje no palco do Calaf. "O Samba Nosso sempre me recebe com muito carinho e alegria, me sinto em casa." O repertório da sambista será variado, com canções de Djavan, Arlindo Cruz e Beth Carvalho, entre outros.