Grupo Pé de Moleque agita festa junina da Projeção do Guará

Neste sábado (15/6), o grupo Pé de Moleque agitará a festa junina da Projeção do Guará com uma dança de quadrilha em patins. O conjunto foi formado em 2015 com a fusão de diversos grupos de patinadores, numa mescla do tradicional com o radical. O coordenador-geral e integrante da quadrilha, Christian Filipi, destaca que o grupo traz a essência da quadrilha junina, com um traço inovador: "O nosso diferencial é o patins, executando alguns movimentos mais radicais e mostrando as habilidades surpreendentes. Espero que as próximas apresentações possam levar aos espectadores essa alegria que a patinação tem me proporcionado durante esses 10 anos."

Com dedicação e persistência, os desafios com a disponibilidade de horários não os impediram de se manterem unidos e voar nas pistas. Christian busca transmitir alegria e a paixão que sente pela modalidade. "A patinação foi muito importante na minha vida, é minha terapia. É gratificante evoluir e ajudar quem está começando".