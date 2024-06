Celebração 12 anos da Hipnótica terá 3 palcos duplas de DJs israelenses

O próximo sábado será marcado pela celebração de 12 anos da festa Hipnótica com o tema Navio Pirata 360º. A maior festa do Centro-Oeste celebra a cultura PsyTrance e já realizou mais de 50 edições. Navio Pirata 360º será a última edição do evento no Hipno Mundo, local tradicional em Nova Aparecida de Goiânia no qual as festas são realizadas nos últimos cinco anos.

A festa de psytrance que se consagrou em 2012 trouxe para o público do Centro-Oeste artistas em performances icônicas. Em celebração aos 12 anos de evento, One Day Festival tem o intuito de transformar a pista de dança em um ‘mar de gente’ com o tema Navio Pirata 360º. DJs como as duplas israelenses Infected Mushroom e LOUD se apresentam no main floor.

A edição Navio Pirata 360º é marcada por três palcos: Main floor, que traz artistas nacionais e internacionais como Chapeleiro. Henrique Camacho, Animato, Wrecked Machines e Trampsta estão confirmados no palco que é o maior do evento. A pista Syncronia apresenta DJs underground, o britânico Grouch e o americano Mubali desembarcam em Goiânia com sets de darkpsy. A pista Hipno Club é tomada pelo house music, nomes como Eitan Reiter e Gabe estão confirmados no line up.

Desde 2019, as produções são realizadas no mesmo lugar, o Hipno Mundo, que já recebeu cerca de 60 mil pessoas. Esta será a última edição realizada no local, que conta com uma infraestrutura de ponta, e foi premiada em 2022 como a melhor festa do Brasil pela Psy Awards.

Na última edição de aniversário, Hipnótica 11 anos, a casa Hipno Mundo recebeu mais de 15 mil pessoas. A entrada no evento só é permitida mediante a doação de alimento não perecível. No ano de 2023 foram arrecadados e doados cerca de 25 toneladas de alimentos, direcionados às famílias locais, e mais de 40 entidades, como a Vila São Cottolengo e o abrigo dos idosos São Vicente de Paulo. A Hipnótica Crew segue o projeto ‘Pista Limpa’, que tem como objetivo reduzir o lixo no evento. Tudo que é descartado é separado devidamente e reciclado.

O Correio conversou com o idealizador e produtor da Hipnótica Crew, Murillo Kobot. Ele explica que o evento não é apenas uma festa, o público como um todo tem a participação, principalmente na questão da ação social. “Temos também programas ambientais de plantio de mudas e revitalização de nascentes. Além disso, fizemos obras, como a implementação do ponto de ônibus, que ajuda a população que mora próximo ao local do evento”, diz Murillo.

“O público pode esperar muito empenho e dedicação para entregar a melhor festa de todas. Teremos três pistas e mais de 50 atrações além de uma estrutura impecável. Venham de coração aberto e desfrutem tudo o que estamos propostos a oferecer”, convida Murillo, os brasilienses a estarem presente na festa.







Serviço

Hipnótica 12 Anos: Navio Pirata 360º



Sábado (15/6), a partir das 22h, no Hipno Mundo (Nova Brasília, Aparecida de Goiânia- GO). Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital.