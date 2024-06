Arraiá Minas vai celebrar o forró pé de serra em festa junina

O Minas Brasília Tênis Clube promove, nesta sexta-feira (14/6) e no sábado (15/6), o Arraiá Minas para celebrar o verdadeiro Pé de Serra. A festa será animada pelo Trio Dona Zefa (SP), Forró Cobogó e Dennis Viola para cantar a música nordestina nua e crua. Na festa, o público encontrará decoração temática, uma quadrilha bem animada, além de comidas típicas juninas, como: pamonha, canjica e baião de dois.

O Arraiá Minas é uma festa tradicional que ocorre desde 2015. Gilson Mendes, o organizador do evento, destaca a importância da festa junina como tradição brasileira. "A cultura nordestina fica muito apagada durante o ano todo por conta de outros gêneros que acabam impedindo que a cultura do forró sobressaia", diz ao comparar com a visibilidade que gêneros como o samba, rock e sertanejo recebem durante todo o resto do ano. A festa junina traz o forró pé de serra e a cultura nordestina à tona de novo. "Então é muito importante que a gente cultive essa cultura nordestina, esse forró, essa arte, principalmente, nessa época. E, por isso, a gente traz ao nosso evento bandas genuinamente com o repertório junino e nordestino. A gente não mistura os gêneros para poder dar valor mesmo à cultura nordestina", ressalta.