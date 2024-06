Confira um roteiro para tomar sopas e caldos na cidade aconchego

11/06/2024 CrÃ?©dito: Kayo MagalhÃ?£es/CB/D.A Press. Gastronomia. Prato Ph? (caldo vietnamita a base de verduras e carnes grelhadas, aromatizado com anis, canela, cravo, erva doce e cardamomo) do restaurante Same Same But Different. Na foto a gerente, Katarina Rodrigues. - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Em junho, o inverno de Brasília pede comidas que aqueçam a capital. Sopas e caldos, com diversos ingredientes, estão presentes nas opções dos brasilienses. Apesar de ser um prato caseiro, os restaurantes da cidade oferecem opções variadas de diferentes culturas e sabores. Seja de entrada, seja como prato principal, esses pratos cumprem o seu papel de nutrir e alentar.

Casas de comida tailandesa, coreana e francesa oferecem sopas no cardápio, preparadas de maneiras diferentes. Para Paulo Yang, proprietário do Soban na Asa Sul, as sopas são tradicionais da cultura coreana e podem servir como um aconchego. "A sopa pode ser muito desestressante, ainda mais se for apimentada. Em momentos mais estressantes, os coreanos buscam uma sopa mais apimentada. Isso faz com que a pessoa relaxe e aquele fogo que está dentro de você, uma vez você botando mais fogo, libera essa energia de alguma forma", explica Paulo.

Raquel Siqueira, dona do restaurante Same Same but Different, acredita que as sopas se tornaram mais presentes na vida dos brasilienses. Segunda ela, é costume mais difundido preparar esses pratos em casa, mas eles têm sido mais procurados no restaurante. "Por ser uma refeição de conforto, tem essa ligação de comer em casa. Porém, por ser uma opção mais leve, está ganhando seu espaço", comenta a dona do Same Same.

Sabores do Sudeste Asiático

Em uma viagem em grupo para a Tailândia, o sonho de trazer uma culinária tão diversa para Brasília surgiu em Raquel Siqueira. A mistura de sabores e texturas, de sal e doce, e a combinação de especiarias inspiraram o nome Same Same but Different. Com um ambiente descontraído em três lugares da cidade, o restaurante promete opções culinárias para sair da rotina. “Nosso propósito é motivar novas experiências gastronômicas e recordações com amigos e familiares. Para isso, criamos um ambiente descontraído, que faz parte do projeto para revitalizar a W3 em Brasília”, conta Raquel. Para o inverno, a dona recomenda o Pho, receita vietnamita. Com um caldo à base de verduras e carnes, a sopa é aromatizada com anis, canela, cravo, erva-doce e cardamomo cozido lentamente por mais de 10 horas. O prato é servido com macarrão de arroz bahn pho, carne desfiada, broto de feijão, cebola, acompanhado de hoisin sauce, pimenta dedode-moça e ervas frescas e custa R$ 55,80. O Same Same but Different está localizado na 402 Sul, no Pontão e está em reforma na 711 Norte.

Tradição coreana

O Soban Korean Cuisine, tradicional restaurante coreano, é comandado pelo casal Paulo Yang e Patricia Lee. Inspirado nas cozinheiras da família de Patrícia, os preparos são feitos do zero na casa como temperos e molhos. O sucesso do restaurante está em trazer a culinária original no país. "Uma vez feito o restaurante, a gente viu que as pessoas realmente queriam comer a comida coreana, tinham muita curiosidade e acabaram gostando. O brasileiro gosta muito da comida coreana e por ser muito temperada cai muito bem no paladar brasileiro", comenta o proprietário Paulo Yang.

Como sugestão, Paulo recomenda uma opção apimentada, para aquecer de verdade os brasilienses. O KimChiTiGué é uma sopa apimentada de kimchi, feita de legumes fermentados que é um clássico coreano. Com arroz, panceta, tofu e legumes, o prato custa R$ 57 e está disponível no restaurante, na 111 Sul. Para Paulo, as sopas fazem parte de momentos de confraternização na cultura da Coreia, em Ano Novo, aniversários e para comer junto com a família.

Caldos e cafés

Inaugurado em 2011, o Ernesto Cafés Especiais tem um cardápio extenso e diverso com pães artesanais, cafés, almoço e jantar. É uma casa que promove feiras e exposições levando segmentos de produção artesanal. Os pães são produzidos diariamente e o Ernesto possui duas unidades, na Asa Norte e na Asa Sul.

Os caldos no cardápio foram atualizados recentemente. Com novos toques especiais, as opções de caldo são muito solicitadas pelos brasilienses que procuram uma refeição leve e aconchegante. Custam R$ 28 e podem ser encontrados nas duas unidades.

Para Giordano Bonfim, gerente de marca do Ernesto, o creme de abóbora com leite de coco e gengibre é a sugestão ideal. No acompanhamento, Giordano sugere um dos doces do cardápio. "A nossa broa pau a pique, feita com fubá crioulo e goiabada cascão, assada na folha de bananeira, é sensacional. Eu acho que é uma combinação que tem tudo a ver", conta o gerente.

Sopa (quase) caseira

Iniciado com um jantar para amigos na varanda de casa, o Saveur Bistrot é liderado pelo chef Thiago Paraiso. Com a proposta de uma culinária francesa e ingredientes brasileiros, o restaurante é famoso pelos menus degustação, mas também oferecem menu a la carte. As sopas e cremes estão presentes em ambos.

Como indicação, o chef selecionou a sopa de cebola (R$ 45), que está no menu à la carte e aparece no meu degustação de quatro etapas. Oferecida como entrada, a sopa é feita com vinho branco e acompanhada de croutons e queijo meia-cura. "É difícil as pessoas pedirem uma sopa no menu à la carte, mas como coloco no menu degustação, as pessoas experimentam e sempre é muito bem elogiado. Ainda mais nesse friozinho da cidade!", comenta o chef Thiago.

O restaurante fica localizado no Setor de Mansões Dom Bosco e funciona de quinta à sábado, das 19h às 23h.

Tradição de família

Com a culinária no sangue, o restaurante New Koto surge seguindo os passos do pai de Cristiano Komiya. Vindo do Japão, seu pai, Ryozo Komiya, iniciou um restaurante para viver no Brasil, um dos primeiros restaurantes de culinária japonesa de Brasília. Hoje, o New Koto é um dos restaurantes mais bem avaliados da capital. O chef sugere que a Onde cOmer? comida japonesa possui diversas opções para aquecer os brasilienses. “Recomendo bastante são os ramen, que é uma excelente pedida, tanto pelo seu caldo complexo e saboroso, como também os udon, que são feitos com dashi, o Tempura Sobá é uma ótima opção para o frio!”, adiciona Cristiano. O Tempura Sobá (R$ 99) é feito com um caldo quente e tempura, além do macarrão feito com farinha de trigo, elementos clássicos da culinária japonesa. O restaurante está localizado na 212 Sul.