Noru Sushi participa do festival Japão Gastronômico

O restaurante japonês Noru, avaliado pelos brasilienses como um dos melhores da capital, participa do Japão Gastronômico até domingo (23/6), que comemora o Dia da Imigração Japonesa. O menu omakase, comandado pelo chef Bruno Kamakura, é o selecionado para participar do festival, com preço reduzido.

A palavra japonesa omakase significa "Eu confio em você". Em tradução literal, omakase seria "Aos cuidados do chef", um processo em que o cliente confia no chef e ele te surpreende. O menu especial possui uma sequência de 10 etapas, criados na hora por Kamakura, sempre com algo diferente para o cliente. Entre as opções, encontram-se uma variedade de pratos frios e quentes com as melhores e mais finas iguarias do mundo, como bluefin, camarão-tigre, vieiras, enguia, lagosta, ouriço, foie gras e king crab.

O menu conta com quatro opções de sobremesa: Noru brownie, que leva nozes, sorvete de tapioca e calda de chocolate; Noru milk vream, guioza de doce de leite selado na manteiga, acompanhado por sorvete e nuvem crocante de arroz; trio de sakura, bombons em formato sakura (flor de cerejeira) sabor matchá ou frutas vermelhas; e chiffon cake de matcha com anko de akuzi, bolo leve, e aerado de matchá e pedaços de anko de azuki, chantilly e creme diplomata.

Um dos pilares do restaurante é despertar o Umami, o quinto sabor do paladar. A filosofia gastronômica que guia o Noru é desfrutar comida de alta qualidade, sem sair da capital. "Brasília é um dos lugares que mais tem restaurante japonês, queríamos algo diferente, com uma qualidade inquestionável. Primamos pela qualidade dos ingredientes sempre frescos e de bons fornecedores", explica Filipe Pataro, sócio responsável pelo Noru.

Com o lema "Cultura japonesa, sotaque brasiliense", o princípio da cultura japonesa que guia o Noru é o Omotenashi, que significa "servir bem". "Como no Japão, não existe distinção entre anfitrião e hóspede, ou atendente e cliente, ambos devem ser tratados de igual para igual, com respeito mútuo. Estar comprometido em antecipar as necessidades dos nossos clientes. É preciso estar com um sorriso sincero e procurar fazer o seu melhor, porém com sutileza. E, além de tudo, ter o sentimento de gratidão para com o próximo", afirma Filipe.

Equilibrar a autenticidade da gastronomia japonesa com o gosto dos clientes brasileiros é uma das tarefas mais desafiadoras: "O brasileiro aprendeu a comer sushi cheio de cream cheese, pimenta biquinho e até chocolate. Aqui não usamos nada disso! É claro, que cada restaurante tem o seu menu, a sua receita, mas nós seguimos o tradicional com alguns toques de modernidade, o que virou a marca registrada do Noru", conta o sócio.

Além da gastronomia, o restaurante se destaca pela ampla variedade de bebidas japonesas, como gin, whisky, vodka, alta coquetelaria com ingredientes japoneses e o tradicional saquê.