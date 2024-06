CCBB Brasília realiza arraiá junino neste fim de semana

O Arraiá do CCBB Brasília acontecerá neste sábado (22/6) e domingo (23/6), das 14h às 20h. Comidas típicas, barracas de brincadeiras, gincanas e oficinas fazem parte da programação do evento. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria física ou no site bb.com.br/cultura.

No sábado, o grupo de quadrilha junina Vira & Mexe irá se apresentar. No espetáculo, a personagem Rosinha, uma menina jovem cheia de sonhos, encontra na dança uma forma de expressar sua paixão por Romeu, um rapaz malvado. Após a performance, o grupo oferecerá uma oficina gratuita de dança. A noite terminará com o show da banda brasiliense Forró Cobogó. Já no domingo, ocorrerão apresentações de outros conjuntos: Quadrilha Saca Rolha e As Fulô do Cerrado.

Nos dois dias, de 14h às 17h, haverá oficinas de pintura e desenho, escultura com massinhas e dobradura de papel e gincanas temáticas sobre os animais do Cerrado. Também terá caracterização junina, com adereços juninos e pintura de rosto com tinta, até às 20h.