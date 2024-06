Cia. de Comédia G7 estreia espetáculo sobre o poder das redes

A Cia. de Comédia G7 estreia amanhã Me engana que eu posto, com sessões que vão até agosto no Teatro La Salle, na 906 Sul. O tema do novo espetáculo são as aparências nas redes sociais e o complexo relacionamento dos internautas com a exposição. Com comportamentos que podem ir da felicidade extrema à falsidade, os usuários são também pessoas expostas às mais variadas emoções e reações quando se trata das redes. A companhia traz uma narrativa que transita nesse mundo no qual é preciso conviver com comentários ofensivos e grupos de família ao mesmo tempo em que se pode encontrar a felicidade e influenciar pessoas positivamente.

