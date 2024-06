Grupo Trio Siridó comemora 52 anos com show no Céu das Artes

Em celebração aos 52 anos, o grupo Trio Siridó, um dos mais representativos da cultura popular do Distrito Federal, se prepara para uma série de shows gratuitos na capital. A próxima apresentação será realizada neste sábado (29/6), no Céu das Artes, na Ceilândia.

Com mais de cinco décadas animando as pistas com o forró pé de serra, Trio Siridó tem sucessos nacionais como Carregadinho de amor, Flor mulher e Sapo na lagoa. Para esta apresentação no Céu das Artes, o Trio Siridó contará com convidados especiais no palco: a participação especial do Trio Forró Bjú.

José Torres da Silva, o Torres do Rojão, proponente do projeto, fundador e único integrante da formação original do Trio, ressalta a importância econômica e social do projeto: “Vamos sempre fortalecer e sustentar o movimento dos forrozeiros do Distrito Federal. Queremos resgatar a identidade cultural do nosso povo. .A Escola Parque Ceilândia recebe, no dia 6 de julho, outra apresentação do grupo Trio Siridó.

Serviço

Mais de Meio Século de Forró com Trio Siridó e Convidados

Sábado (29/6), às 9h, no Céu das Artes Ceilândia. Entrada gratuita. Dia 6 de julho, às 17h, na Escola Parque Ceilândia. Entrada Gratuita