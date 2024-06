Papisa e dupla YPU, de Brasília, fazem show na Infinu

A Infinu recebe Papisa em seu palco para finalizar o mês de junho. Com show de abertura da dupla YPU, Papisa apresenta seu novo disco Amor delírio no domingo (30/6). Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na plataforma Sympla.

Papisa tocou em Brasília em 2018, antes de lançar seu primeiro disco, Fenda. A cantora promete um show dançante que remete ao romance, com momentos mais reflexivos, mas, no geral, um espetáculo para o público se divertir. "A gente rodou em março nos Estados Unidos, em uma turnê lá, então é um show que já foi desenvolvido ao vivo e tem sido muito divertido tocar a ideia que as pessoas se divirtam junto com a gente e dancem, cantem as músicas, entrem nessa atmosfera que, às vezes, é sedutora, que, às vezes, é reflexiva sobre os relacionamentos", conta Papisa.

A dupla YPU, composta pelo casal Ayla Gresta e Gustavo Halfeld, mora em Brasília desde muito jovens. O álbum de estreia, Paranoar, tem referências na cidade, com partes da experiência de viver nas terras brasilienses. "É sempre uma alegria voltar na Infinu onde lançamos o álbum Paranoar e por se sentir em casa, a gente fica super à vontade para mostrar umas composições novas, inclusive, para construir com nosso público os caminhos dessas canções. Então vai ser uma noite de compartilhamento e de trocas", conta Ayla.

