Fotografias de Regina Santos contam histórias da Amazônia em exposição

A fotógrafa Regina Santos passou mais de três décadas fotografando a Amazônia. Mudou-se para Alter do Chão quando a cidade era praticamente desconhecida e fez da região uma fonte de um material fotográfico que agora ganha exposição em uma homenagem póstuma no Teatro dos Bancários. Com curadoria de Tina Coelho, Amazônidas reúne 26 fotografias realizadas por Regina nos últimos 35 anos.

Imagens do ritual do kuarup feitas há quase 30 anos, da reserva Chico Mendes e das populações ribeirinhas, da floresta e das casas de seus habitantes revelam a curiosidade de Regina, que morreu este ano, pelos detalhes e pela maneira como as pessoas vivem nessas regiões. “Essa exposição também é um passeio pelo tempo da fotografia, porque vai desde o arquivo produzido com slide, que não permitia erro, a gente trabalhava cego e não tinha o visionamento anterior e passa pela era dos negativos e do digital nas suas várias modalidades de qualidade”, explica Tina. (N.M)

Serviço





Amazònidas

Exposição de Regina Santos. Visitação até 7 de julho, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e sábado e domingo, das 18h às 21h, no Foyer do Teatro dos Bancários (EQS 314/315)