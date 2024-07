Caixa Cultural faz festa junina inspirado em quadro da pintroa Djanira

Inspirado na obra Festa Junina (1968), de Djanira, a Caixa Cultural promove a edição do Arraial da Caixa Cultural. O festejo será realizado, sábado (6/7) e domingo (7/7), com programações para todas as idades. Além disso, o público terá espaço para customização de roupas com remendos, adereços juninos e pintura de rosto.

Com identidade visual e cenografia inspirada na obra Festa Junina (1968) de Djanira, do acervo artístico da instituição, o Arraial da Caixa Cultural oferece comidas típicas, shows e brincadeiras para a criançada. Cortejo do Seu Estrelo faz uma apresentação mitológica com elementos do Cerrado, ao lado da Orquestra Alada, amanhã, a partir das 19h. Tio Cafona Fencerra a noite com repertório autoral.

As Fulô do Cerrado iniciam as apresentações de domingo (7/7). O coletivo formado por mulheres amantes do forró e da cultura popular nordestina se apresenta às 18h. Baile da Maisinha, projeto da cantora Maísa Arantes, encerra as apresentações do Arraiá. Food Trucks variados de comidas típicas como canjica, galinhada, quentão, cachorro-quente e churros estarão à venda. As brincadeiras típicas (para crianças e adultos) são gratuitas, e, para participar, o público deverá fazer a retirada do ingresso na bilheteria da Caixa Cultural no dia do evento. Cada criança poderá retirar até quatro ingressos por dia.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco