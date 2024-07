Projeto Ruas celebra o hip-hop na Praça do Cidadão, em Ceilândia

A Ceilândia recebe neste sábado (6/7) a 7ª edição do Projeto Ruas Convida, na Praça do Cidadão. A partir das 18h, a praça acolherá os convidados especiais DJ Erick Jay e DJ Nyack, renomados artistas nacionais. O nome de Brasília será representado por DJ Savanna, DJ Shy e Disco N' Fun.

Diretamente da Zona Leste de São Paulo, Erick Jay é o DJ mais premiado da América do Sul. Ele antecipa que a apresentação será repleta de ousadia e entrega: "Vou tocar tudo que gosto em um evento abrangente e diverso." O set reúne composições antigas com influência da black music, que abrange todos os estilos em um diálogo musical.

Parte do lucro da bilheteria do evento será destinado para benfeitorias na Praça do Cidadão. Para Erick, o projeto de fortalecer a cultura em Ceilândia representa a essência do hip hop. "Estamos unindo tribos. Acreditem nos seus sonhos e no tamanho dos seus desejos, sejam o melhor naquilo que fazem!", afirma o DJ.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco