O típico sabor mineiro tem cantinhos gastronômicos especiais no DF

As delícias da culinária mineira são inúmeras. Do frango com quiabo ao tutu de feijão, os pratos rapidamente se popularizaram ao redor de todo o país, ao agradar paladares de norte a sul. Em Brasília, portanto, não seria diferente. Planejada para ser a capital do Brasil, a cidade recebeu centenas de famílias vindas de Minas Gerais, que aqui se estabeleceram e trouxeram consigo preparos tão característicos do estado de origem.

Terra de saborosos quitutes, Minas Gerais é conhecida por ser o berço de uma das culinárias mais amadas do país. São deliciosos pratos que se tornaram conhecidos pela familiaridade e valor afetivo para muitos brasileiros. Para Graça Alves, proprietária do restaurante Cozinha das Minas, os preparos da culinária mineira são capazes de ativar nas pessoas memórias nostálgicas. "A comida mineira é uma culinária regional aceita por muitos por ser reconhecida como a 'comida da vovó e da mãe', trazendo uma conexão familiar e reconfortante", afirma.

Com pratos que unem muito bem a complexidade de sabores e influências de preparos de origem africana, europeia e indígena, por exemplo, o chef da Bitaca da Norte, Luiz Paulo Mairink, reforça o compromisso da culinária mineira com a identidade nacional. "O que traz identidade e faz a cozinha mineira ser reconhecida nacional e internacionalmente é a cultura caipira. Isso tem tudo a ver com hospitalidade e é isso que buscamos quando vamos a um bar ou restaurante. No fundo, queremos nos sentir em casa", reflete Mairink sobre o efeito que os preparos típicos do estado de Minas Gerais causam nos amantes de um bom prato preparado pelas mãos de quem conhece a tradição da cozinha mineira.

Em comemoração ao Dia da Gastronomia Mineira, o Divirta-se Mais selecionou, nesta semana, restaurantes da cidade responsáveis por traduzir da melhor forma possível o sabor apurado do tempero mineiro, presente em preparos feitos com esmero. Confira!

Cantinho de Minas

Tradição na cidade, o Esquina Mineira abriu as portas há 40 anos, em maio de 1984. "Pela origem de Juscelino Kubitschek, existia uma carência latente de algo vivo que representasse Minas Gerais no Planalto Central", aponta Clayton Machado, proprietário do restaurante. Segundo o responsável pelo restaurante, as tradições de Minas chegam ao cliente antes mesmo dos pratos — para ele, o grande diferencial da casa é o jeito mineiro que vem desde a recepção, com carinho, atenção e prazer em servir.

"A comida mineira tem identidade forte e é elaborada com produtos raiz, que, pela sua simplicidade aliada ao sabor e a cultura do povo mineiro, encanta a todos. Ela é popular porque remete à comida de vó e aguça a memória afetiva", destaca.

O estabelecimento, que funciona de segunda a sábado, trabalha com bufê à vontade e por quilo. Os preços variam entre R$ 76,90 e R$ 89,90, de segunda a sexta, e R$ 79,90 e R$ 99,90, aos sábados e feriados. Dentre mais de 40 opções, as preferidas dos clientes são a rabada com agrião, a galinha caipira e a costela suína.

Comida em forma de abraço

Inaugurado em 2017 e comandado por Daniel Souto, o Minas Bistrô traz ao público brasiliense a experiência da culinária afetiva. "É um restaurante que veio de uma origem familiar, com receitas da minha avó, natural de Sabinópolis, Minas Gerais", conta Daniel.

Com uma culinária acolhedora, o restaurante traz a comida tradicional mineira, que atende a todos os gostos. A sugestão da casa fica por conta do mexido mineiro (R$ 62), feito com arroz, feijão, linguiça artesanal, torresmo, ovo frito, couve e banana frita. "O nosso diferencial é a comida raiz e um tempero bem fiel ao que é utilizado em Minas", reforça o proprietário.

Para aqueles que, antes de saborear o prato principal, são adeptos das entradas, a indicação é o torresmo de rolo (R$ 39). Servido com goiabada cascão, o prato é um dos destaques do restaurante.



Apreço à tradição

Somando 32 anos de trajetória, o restaurante Cozinha das Minas é um espaço familiar, aberto para receber aqueles que apreciam a gastronomia mineira. "Nosso restaurante traz a culinária regional com muito respeito à cultura mineira, garantindo sempre a utilização de produtos de boa qualidade e frescos", relata Graça Alves, proprietária da casa. Como principal opção de prato, Graça indica a picanha argentina maturada (R$ 145,90), acompanhada por tutu mineiro, couve, arroz, farofa de ovos e vinagrete.

Belo Horizonte brasiliense

Pedaço de Minas Gerais no quadradinho, a Bitaca da Norte foi inaugurado na própria capital mineira, em 2014. No restaurante, a proposta era fazer comida mineira criativa e descomplicada, que ficou conhecido pelos petiscos e autenticidade. Durante a pandemia, a casa realizou o projeto menu Partilha, que distribuiu mais de 65 mil refeições e ajudou a população e pequenos produtores ao redor de Belo Horizonte. “Em Brasília, ampliamos o conceito inicial da Bitaca, desta vez com mais estrutura e conforto, mas sem perder a informalidade e a alma de Onde cOmer? buteco, servindo os petiscos que já eram famosos em Belo Horizonte. Além disso, trouxemos pratos para compartilhar, pratos feitos no almoço e um happy hour com drinques simples e bem feitos”, conta o chef e proprietário Luiz Paulo Mairink. No restaurante, o carro-chefe da casa é uma das opções de entrada — o torresmo de barriga (R$ 24 — 200g). “Carne suculenta e bem temperada e uma pururuca excepcional fazem a fama do nosso torresmo”, destaca.