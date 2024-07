Capital Moto Week agita público com shows de rock na Granja do Torto

A cada edição, o Capital Moto Week tem provado ser um dos eventos mais característicos de Brasília. E não é por menos. O festival é um dos principais do circuito cultural do DF, na medida em que promove o encontro de artistas e bandas icônicas, sob o pretexto de reunir em um só evento admiradores de motocicletas e amantes de muito rock'n'roll. Planejado sob medida para comportar o maior encontro de motociclistas da América Latina, o CMW, este ano, apresenta uma curadoria de ativações e atrações musicais imperdíveis, do Parque Granja do Torto.

Afinal, o que esperar de um festival sediado em Brasília, berço de tantas bandas de rock que despontaram na capital federal e ganharam projeção nacional? O Capital Moto Week 2024 deu início à programação na tarde de ontem, às 17h. Hoje, a partir das 23h10, a diversão é certa com o show da banda CPM 22. Amanhã, é a vez de Humberto Gessinger comandar a festa no palco principal, enquanto no domingo, as bandas Massacration e Sepultura se apresentam, a partir das 20h.

Ao Correio, o ator e humorista Bruno Sutter — ou Detonator, quando sobe ao palco ao lado dos integrantes do Massacration — comenta sobre a interação benéfica entre humor e música. "O humorista vê o mundo de uma forma muito peculiar e disseca de forma muito própria os estereótipos. Fazemos isso com o heavy metal de forma profunda porque somos fãs do estilo desde crianças. Isso traz a verdade humorística em forma de homenagem encarnada no Massacration", explica Sutter.

Detonator — personagem de Sutter —, humildemente, aproveita a entrevista para expor a gratidão do Sepultura em dividir o palco com os "deuses do metal" do Massacration. "Gratidão da parte deles de dividir o palco conosco, pois somos padrinhos do Sepultura. No início da carreira deles, os convidamos para abrir nossos shows e eles tiveram a exposição necessária para se tornar uma grande banda. De nada, Sepultura", completa, com ironia.

Ao todo, são esperadas 800 mil pessoas na Granja do Torto até 27 de julho, quando o CMW se encerra. Para além das atrações musicais, o festival é verdadeiro reduto para a comunidade de motociclistas, conhecidos pelos capacetes personalizados e jaquetas de couro. Além disso, o evento dispõe de mais de 34 operações para saciar a fome dos visitantes, do prato mais simples ao preparo mais sofisticado.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco