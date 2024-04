Capital moto week recebe turnê de despedida da banda Sepultura

Maior festival de motos e rock da américa latina, o Capital moto week recebe em sua nova edição a turnê de despedida do Sepultura. A banda de metal brasileira irá comandar o line-up da noite do dia 21 de julho.

A turnê, intitulada de Celebrating life through death, é uma celebração das mais de quatro décadas do Sepultura e uma despedida da banda. O grupo é formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Paulo Jr e, mais recentemente, pelo baterista Greyson Nekrutman.

O festival já confirmou outros grandes nomes da música brasileira e internacional, como Raimundos, CPM 22 e Call The Police, que se apresentarão nos dias 18, 19 e 26 de julho. Com uma variedade de vertentes do rock, entre 18 a 27 de julho, o line-up do evento está diversificado para os fãs de música de todas as idades. Serão mais de 100 shows em 10 dias e ainda há mais atrações a serem anunciadas.

Serviço



Capital moto week 2024

No Parque granja do torto, de 18 a 27 de julho. Ingressos na Bilheteria digital (www.bilheteriadigital.com/capitalmotoweek)