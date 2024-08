Festival Primeiro Olhar ocupa o Panteão da Pátria com peças infantis

Na língua dos países bascos, Batu significa juntar, somar, unir, agrupar e também reunir-se. É com essa ideia que os integrantes da companhia Artefactos bascos convidam as crianças a se juntarem aos atores no espetáculo Batu, apresentado amanhã e domingo no Panteão da Pátria como parte da programação da 10ª Edição do Festival Primeiro Olhar. Na performance, as crianças ajudam a criar um grande desenho coletivo em torno do qual toda uma história é tecida.

Dedicado à primeira infância, que engloba crianças de 0 a 6 anos, o festival será realizado até 18 de agosto com uma programação que vai além das apresentações teatrais. Oficinas e eventos de formação fazem parte das atividades programadas por Clarice Cardell, idealizadora do evento. "Temos cada vez mais compromisso na formação tanto de artista quanto educadores infantis..Você cuida bem da primeira infância quando cuida de quem cuida da primeira infância. Para que uma atividade artística aconteça com toda sua potência e amplitude, é preciso um trabalho com os educadores infantis, um trabalho de sensibilização", explica.

Este ano, participam das oficinas nomes como o palhaço Zé Regino, do grupo Celeiro das Antas, e a educadora Katiane Negrão, do Movimento Somático em Body-Mind. No próximo fim de semana, o espetáculo ficará a cargo dos franceses da Cie. Lunatic, que traz a peça Twinkle.

Clarice Cardell lembra que não existe uma fórmula para fazer teatro para bebês ou para crianças muito novas, mas um campo vasto de experiências que se somam: "E é isso que o festival traz, artista que experimenta no circo, no teatro, na dança, que faz teatro mais de texto, teatro mais conceitual. Talvez a única coisa em comum que tem todas as penetrações é que trabalhamos com público reduzido para promover a intimidade do encontro", avisa. No caso das apresentações de hoje, o número de vagas é limitado a 70 e os ingressos são gratuitos.