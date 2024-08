Conexão Uruguai-Brasil traz show de Antonio Sanguinetti ao Infinu

Antonio Sanguinetti: violonista uruguaio com reconhecimento internacional - (crédito: DIVULGAÇÃO)

O violonista uruguaio Antonio Sanguinetti chega à cidade, neste sábado (24/8), com o show Tangos, milongas y valsas criollos, uma ode à música tipicamente uruguaia. A partir das 18h30, Sanguinetti sobe ao palco da Infinu Comunidade Criativa (Asa Sul) para apresentar uma mescla de ritmos e estilos musicais.

Sanguinetti é um dos mais conceituados instrumentistas da atualidade, reconhecido por importantes instituições da música, como a Fundação Europeia de Violão. O violonista se dedica a resgatar a tradição dos dedilhados no instrumento que fez surgir gêneros rioplatenses, ccomo o tango e a milonga.

Para o violonista, há um movimento de aproximação entre as tradições musicais brasileiras e uruguaias. "A música uruguaia tem ganhado cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro, especialmente, entre os apreciadores de ritmos tradicionais e folclóricos", explica Sanguinetti.

A ligação do instrumentista com os gêneros vai muito além da música. "Cada um desses estilos tem sua própria alma e história, e tocá-los é como contar uma parte da história do povo uruguaio e argentino", garante.