Módulo Circulante do Fesluso desembarca em Bra´silia com cinco peças

O Módulo Circulante da 15ª edição do Festluso chega a Brasília com cinco espetáculos vindos de São Tomé e Príncipe, Portugal e Rio de Janeiro para serem apresentados gratuitamente em sessões no Espaço Cultural Renato Russo até domingo (25/8). Esta é a segunda vez que o Festluso traz uma parte de sua programação à capital e, este ano, os espetáculos abordam algumas temáticas particulares.

Como parte das comemorações dos 50 anos do 25 de abril, data em que se celebra o fim da ditadura de António Salazar, o festival traz a companhia Lêndeas d'Encantar, com o espetáculo No limite da dor. "É uma peça que trata do episódio da revolução dos cravos, é um teatro documental, onde alguns sobreviventes da ditadura salazarista fazem um relato desse período", conta Francisco Pellé, curador e programador do Festluso 2024.

De São Tomé e Príncipe, Angelo Torres traz Amilcar Geração, um monólogo sobre a vida do poeta Amílcar Cabral. No palco, o personagem se divide em duas figuras que personificam facetas do poeta. De um lado, ele é o personagem fundamental na independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Do outro, o engenheiro que gostava de futebol e lutou contra a miséria nas ex-colônias. "Também é um espetáculo comemorativo dentro do ciclo de comemoração do poeta Amílcar Cabral", avisa Francisco. Cabral nasceu em setembro de 1924 e completaria 100 anos no próximo mês. O espetáculo será apresentado amanhã.

Da companhia Marionetas Chão de Oliva, o público poderá assistir, nesta sexta-feira (23/8), a Confiando (Confinado), uma coleção de crônicas visuais nas quais o personagem Vicente convida o público a visitar memórias de uma vida tranquila. A mesma companhia traz também, no domingo, Segredo do rio, um texto de Miguel Sousa Tavares encenado com marionetes de luva.

Ontem, os cariocas da Prólogo Produções Artísticas realizaram uma leitura dramática de Caim, de José Saramago, no auditório da Embaixada de Portugal. O Festluso é realizado todos os anos em Teresina (PI) e reúne companhias e artistas dos países de língua portuguesa. Este ano, a programação traz 23 espetáculos de sete países: E todos os anos, o festival também faz um pequeno módulo itinerante para outras cidades brasileiras.