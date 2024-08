A banda SOS Toca Raul faz homenagem a Raul Seixas no Clube do Choro

O enigmático roqueiro baiano Raul Seixas recebe tributo, neste sábado (24/8), com a banda SOS Toca Raul, no Clube do Choro de Brasília, às 20h30. A apresentação é realizada na semana em que o artista morreu, em 21 de agosto de 1989, aos 44 anos.

A banda SOS Toca Raul foi criada no ano de 2015, juntando três amigos fãs do cantor e compositor Raul Seixas. Desde então, apresentam-se em diversos eventos e casas noturnas cantando os clássicos de Raul Seixas sendo fiéis aos arranjos originais. O repertório da banda mescla as músicas mais tocadas de Raul como Maluco Beleza, Tente outra vez e Cowboy fora da lei, com as menos conhecidas do público geral, das quais apenas os verdadeiros fãs de Raul Seixas conhecem.

O vocalista da banda SOS Toca Raul, Tiago João, conta que se tornou fã de Raul aos 11 anos de idade e, desde então, nunca parou de ouvir o artista. Daí, surgiu a ideia de criar uma banda em homenagem ao ídolo. "Eu já tive várias bandas em Brasília onde era guitarrista e não vocalista e eu sempre tive essa vontade de cantar. E o Raul Seixas é um artista com quem eu me identifico muito nas canções, nas letras e nas melodias. É o que me trouxe segurança para virar vocalista e trazer esse projeto da arte do Raul, à tona. Foi quando eu decidi montar essa banda", ressalta Tiago, ao Correio.

O grupo já rodou diversos eventos homenageando e prestigiando o rei do rock brasileiro. "Apesar de não estar fisicamente caracterizado como Raul, o público comenta que quando eu canto transmito a emoção que Raul transmitia", comenta Tiago João.

