Banda de rock alternativo Supercombo celebra 10 anos em show

A banda de rock alternativo Supercombo volta à capital, neste sábado (31/9), para celebração de 10 anos do álbum Amianto, trabalho responsável por dar projeção nacional ao grupo. Leonardo Ramos, Carol Navarro, Paulo Vaz e André Dea sobem aos palcos do Toinha Brasil Show, a partir das 19h, para apresentar ao público brasiliense o disco de 2014 na íntegra, e prometem também passar por sucessos de outras fases da carreira.

"Amianto é como um amigo de longa data — sempre nos lembrando de onde viemos e nos conectando constantemente com nossos fãs, talvez porque suas mensagens ainda sejam, de certa forma, atuais", avalia o vocalista, e único integrante da formação original, Leonardo Ramos. No álbum, encontram-se os maiores hits da banda, como, por exemplo, Amianto, que dá nome ao disco, e Piloto automático.

Apesar de ser a primeira vez que o álbum é tocado faixa a faixa em uma turnê, as principais músicas do disco nunca saíram dos shows do Supercombo, desde 2014. "Nós amadurecemos, mudamos, crescemos, mas sinto que de certa forma o Amianto ainda faz parte e está no nosso DNA. Acho que muitas letras ali foram fazendo cada vez mais sentido pra gente ao longo desses 10 anos", opina o cantor.

"Vemos muita gente nova que está indo pela primeira vez ver a gente ao vivo cantando essas músicas e sabemos a importância que essas faixas têm para nossos fãs mais antigos, e essa conexão com o público sempre renova nosso apreço por elas", finaliza Leonardo.