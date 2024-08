Combo especial e música alternativa sobre ao palco da Infinu

Reduto de artistas e bandas que têm despontado na cena independente, a Infinu Comunidade Criativa (Asa Sul) recebe, neste sábado (31/9), um combo de shows especiais para o público amante da boa música alternativa. Às 18h, a banda Cianuretto sobe no palco ao lado da dupla goianiense Pink Opala. "Temos boas perspectivas para o show de sábado", ressaltam os integrantes da Cianuretto.

Na sequência, a partir das 21h, é a vez da banda Luísa e os Alquimistas se apresentar. O grupo se despede dos palcos com a atual turnê, que chega amanhã à cidade. Ao Correio, a vocalista Luísa Nascimento destaca o processo de encerramento dos projetos da banda. "É gostoso poder se despedir com calma e com tempo, podendo passar pelos lugares e receber esse carinho do público antes de vir essa nova fase na minha vida e na vida dos meninos", conclui.

No domingo, o bom som fica a cargo da dupla de indie rock Vanguart, que sobe ao palco da Infinu às 20h. O duo, formado pelos músicos Helio Flanders e Reginaldo Lincoln, vai se apresentar no formato showcase — modalidade de show musical mais compacto.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco