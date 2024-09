Filme indiano Kill: O massacre no trem estreia no Brasil

Feito para os amantes de porradaria, Kill: O massacre no trem estreou nos cinemas ontem. O filme indiano de Nikhil Nagesh Bhat acompanha a longa viagem de trem do capitão do exército Amrit. Seu grande amor Tulika foi prometida a outro homem e Amrit embarca no mesmo trem que ela para acabar com o casamento arranjado. Porém, toda tripulação é surpreendida com uma gangue de ladrões que está prestes a saquear o trem.

Amrit e seu companheiro Viresh entram em disputa com a gangue, que com suas habilidades militares, iniciam as lutas com grande vantagem. Porém, a viagem se torna um campo de batalha e as cenas de ação permeiam praticamente o filme todo. Utilizando todo o perímetro do trem, as lutas e mortes são bem gráficas e o personagem Amrit se transforma de um justiceiro para um sanguinário.

Ultraviolento, Kill: O massacre no trem falha na construção de uma narrativa mais completa. O público tem pouco entendimento de quem são os ladrões e qual é o verdadeiro objetivo. Um ponto interessante é que, no decorrer da matança, o espectador começa a repensar quem são os mocinhos e os vilões. Além disso, as relações familiares aparecem bem na trama e os ladrões e os soldados mostram suas fraquezas.

As cenas de ação e os efeitos visuais e sonoros realmente impressionam pela qualidade de execução, mas o roteiro e desenvolvimento do enredo realmente deixam a desejar. Comparado ao personagem John Wick, o filme recebeu 90% de aprovação no Rotten Tomatoes, sistema de avaliação que reúne a análise de centenas de críticos. O longa foi produzido por Karan Johar e Apoorva Mehta da Dharma Productions e Sikhya Entertainment.