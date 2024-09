Filme paulista, Sofia Foi, chega aos cinemas brasileiros

Dirigido por Pedro Geraldo, o filme Sofia Foi retrata um dia de Sofia, que após ser forçada a sair do apartamento onde vivia, fica perambulando pela Universidade de São Paulo, onde divaga sobre o início da vida adulta. A garota tatua e interage com algumas pessoas que parecem não a querer por perto.

O filme tem uma montagem diferente de muita sobreposição de planos, o que é interessante, porém, a história não agrega em nada. Retratos da Universidade de São Paulo toma conta de mais da metade do filme e o roteiro, que é bem escrito, tem pouco espaço, com poucos diálogos entre Sofia e outros personagens.



As angústias de Sofia e essa ideia de trazer um coming of age paulista não ficam claras durante o longa e os sentimentos da personagem ficam apenas no imaginativo da mesma, e não passa para o público.