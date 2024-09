O filme cearense Quando eu me encontrar estreou essa semana

Marluce e sua filha Mariana em Quando eu me encontrar - (crédito: Embauba Filmes/ Divulgação)

O drama cearense Quando eu me encontrar chegou aos cinemas da cidade. Dirigido por Amanda Pontes e Michelline Helena, o longa retrata como a partida de Dayane, filha mais velha de Marluce, impacta a vida daqueles que ela deixou para trás. A irmã mais nova de Dayane, Mariana, enfrenta alguns problemas na nova escola onde está estudando. Antônio, noivo de Dayane, se vê num vazio diante da partida dela e busca obsessivamente por respostas.

Mariana, interpretada por Iasmin Dantas de Souza, traz para o longa exatamente os sentimentos de uma adolescente e o formato da sua frustração com a saída da irmã é muito interessante. Já a mãe, interpretada por Luciana Souza, parece não se importar com a filha, mas o seu semblante é sempre triste ao longo do filme.

A história explora um ressentimento familiar, entre Marluce e a mãe, que é uma das cenas de destaque da trama. As decepções familiares permeiam a história e o final tem uma resolução simples e bonita, focado na relação entre Marluce e Dayane. Gravado em Fortaleza, o filme traz elementos específicos do Ceará e representa bem o cinema brasileiro, na simplicidade e no tato de contar histórias.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira