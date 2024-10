Diversidade nodestina ocupa o palco do Clube do Choro

A banda de Pau e Corda se apresenta hoje no Clube do Choro - (crédito: Sidarta)

Nesse final de semana, o Clube de Choro de Brasília terá uma programação recheada de diversidade e novidades. Nesta sexta-feira (11/10), às 20h30, a banda de Pau e Corda vem diretamente de Pernambuco para uma celebração da música nordestina. Com mais de 50 anos de estrada, a banda continua fazendo história pelo país e no cenário internacional, com indicação ao Grammy Latino em 2022.

A indicação foi um verdadeiro marco para o grupo, que com meio século de jornada musical, ainda percorre cantos especiais do Brasil, valorizando a música pernambucana. Para Sérgio Andrade, vocalista e fundador do grupo, o Clube do Choro é um espaço sagrado para a música brasileira, que será presenteado com um repertório que contempla os 50 anos da banda. "Já faz algum tempo que a gente queria se apresentar lá. Estamos realizando um sonho e o momento não poderia ser mais especial", afirma.

Dando continuidade a programação do Clube do Choro, neste sábado (12/10), às 20h30, o grupo brasiliense Choro Raiz vai apresentar o show de lançamento do novo álbum Papo de Roda, feito em parceria com o musicista Paulo Lessa. Com o objetivo de contar um pouco da trajetória do Choro, o álbum é composto por sete regravações de repertórios de consagrados compositores musical nacional e uma música inédita de Paulo Lessa.

Além das músicas do disco, o show terá a participação especial de Rai Santana, Luiz Ungarelli, Dudu Maia e George Lacerda, artistas ativos na cena local, para uma verdadeira celebração do Choro. "A gente tá preparando show com muito cuidado para ser bem interessante musicalmente e para podermos mostrar o mais próximo do que fizemos no trabalho de estúdio mas com aquele calor do público que transforma a apresentação", finaliza Paulo Lessa.

*Estagiária sob a supervisão Severino Francisco