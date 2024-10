Filha de Kelly Key expõe como é a verdadeira relação com Latino

Suzanna Freitas, filha de Kelly Key, abriu o jogo sobre como funciona sua relação com o pai, Latino. A influenciadora digital, que foi criada pela mãe e o padrasto, Mico Freitas, explicou que, mesmo com altos e baixos, hoje em dia eles mantém contato.

"Passamos por uma relação de altos e baixos, mas hoje temos uma relação de amizade. Ele entende o que o Mico significa na minha vida e o que ele também significa. São relações totalmente diferentes, mas, ao contrário do que muitos pensam, nós não somos brigados", disse ela, em entrevista ao podcast Vaca Cast.

No entanto, Suzanna Freitas não escondeu os conflitos existentes no relacionamento com Latino. "Temos nossos problemas, como qualquer um tem com os pais, mas quando isso vai para a internet, ganha um peso muito maior. Ou, às vezes, nem representa o que realmente acontece", declarou a filha de Kelly Key.

"Um ‘oi’, mensagens no WhatsApp, ligações em datas importantes como o Dia dos Pais. Mas eu não vou ficar expondo isso na internet para provar algo a alguém. O que importa é que eu sei que a gente tem uma relação legal e, para mim, isso é o que vale", pontuou ela. Além de Suzanna, Kelly Key também é mãe de Jaime, de 19 anos, fruto do atual casamento dela com o empresário angolano.

