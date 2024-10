Pianista Luis Felipe Gama faz show com clássicos da MPB

O pianista e compositor Luis Felipe Gama se apresentará na Asa Sul neste fim de semana no Eye Patch Panda. Com as vozes de Joana Duah, Ana Reis, Taís Guerino e Myrlla Muniz, o show No meio do mundo terá também a participação do violoncelista Ocelo Mendonça.

Conhecido por suas parcerias com nomes como Guinga e Pablo Minalez, Luis Felipe Gama gravou este ano com Ney Matogrosso e Zeca Baleiro. O artista afirma que a ideia do espetáculo é trazer seu repertório reinterpretado por cantoras brasilienses. Além de músicas autorais de Gama, o público poderá desfrutar de canções de Chico Buarque, Caymmi e Dominguinhos. O músico também irá performar uma valsa com Taís Guerino para demonstrar a parceria musical entre ele e os convidados.

"Pretendo repetir esse show em vários lugares do mundo. O nome diz respeito a estar misturado a todos os artistas que me interessam e se interessarem por mim", explica ele o por quê do nome 'No meio do mundo'. O objetivo do pianista é criar raízes em cada lugar que irá se apresentar.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco