Toinha Brasil Show recebe tributo a Nirvana no sábado (26/10)

No sábado (26/10), Brasília vai receber um encontro musical único do rock inconfundível da banda Nirvana, em um tributo da Seattle Supersonics, com os arranjos da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, sob a regência do maestro Adriano Machado. A partir das 22h, no Toinha Brasil Show, os fãs da banda de rock norte-americana, poderão experimentar um show especial para cantar os sucessos do grupo em um mistura com a música clássica.

Formada em 2010 em Buenos Aires, a Seattle Supersonics é considerada a principal banda tributo ao Nirvana do mundo. E, neste mês, passou por São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e chega agora a Brasília e Curitiba. Estevan Molina, integrante da banda, conta que o grupo surgiu da necessidade de ter um momento no qual os amantes do Nirvana pudessem se reunir e aproveitar juntos. "Somos fãs, assim como o público, por isso nossos shows são verdadeiras festas, todos unidos pelo amor à mesma música", relata.

A mistura entre o rock e a música clássica pode parecer desafiadora, mas é uma experiência completa. "O maior desafio foi misturar Nirvana com instrumentos clássicos, mas conseguimos montar uma boa equipe em uma colaboração entre argentinos e brasileiros. E o objetivo foi atingido: a orquestra está lá e é linda e incrível, mas o show continua sendo de rock, um show grunge", finaliza o músico.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco