Segunda edição do Asas do Rock ocupa Eixão com Bloco Eduardo e Mônica

Segunda edição do Asas do Rock ocupa o Eixão com Bloco Eduardo e Mônica - (crédito: Divulgação )

O Eixão do Lazer recebe, neste domingo (15/9), na altura da 204 Norte, a segunda edição do Festival Asas do Rock. Seis bandas autorais e covers do Distrito Federal se revezarão no palco de um dos principais pontos de diversão da capital do país. Os shows começam a partir das 11h com acesso gratuito.



A segunda edição contará com as bandas Sonda Mãe, Dom Ticones e a Entidade, Bloco Eduardo e Mônica, Conexão Baú, Calliandra e Os Cascalhos.



A proposta do Festival Asas do Rock é levar, ao tradicional ponto de lazer, esporte e cultura dos brasilienses, uma programação repleta de entretenimento com novos e consagrados talentos do gênero da cidade. Com isso, o festival pretende promover a inclusão social, o aquecimento da economia do Distrito Federal e atrair novos investimentos, por meio do fomento ao turismo.



"Após a estreia do Asas do Rock em Agosto, tivemos várias questões relacionadas a ocupação e restrições de uso do Eixão do Lazer. Com iniciativas da Câmara Legislativa e o engajamento da comunidade cultural, com participação da produção do Asas do Rock e do Setorial Cultura Rock, marcamos posição no movimento Ocupa Eixão, no último domingo (8/9). Reivindicamos o uso do Eixão do Lazer para fins culturais, artísticos e econômicos, e reforçamos a celebração de um novo plano de ocupação, já em curso”, comemorou João Mancha, diretor do Setorial Cultura Rock.



Durante todo o dia, os espectadores poderão, ainda, contribuir para a cadeia produtiva da cidade. O evento contará com a participação de artesãos, praça de alimentação, vestuário, e brinquedos para as crianças.



“O Asas do Rock persiste no mesmo local, na altura da 204 Norte, com muitas opções de gastronomia, artesanato, diversão e muita música”, completa Mancha.

Caminhada



O evento promove, além do lazer e cultura, um olhar para o bem-estar e saúde, com uma caminhada ao longo do Eixão do Lazer, com saída do Teatro Nacional (um dos pontos da Rota do rock), às 10h, e chegada ao local do evento na 204 norte.



A proposta da coordenação do festival, com apoio cultural do Setorial Cultura Rock, é ter uma curadoria diversa e participativa, onde a cada edição são convidados curadores diversos (produtores e representantes de festivais de rock da cidade) para escolha de algumas das atrações. Isso permite que a bagagem e olhares diversos desses curadores para a cena rock no DF e Entorno fortaleçam o festival. Os Artistas interessados em apresentar seu trabalho podem fazer contato pelo e-mail aasasdorock@gmail.com.



Serviço:

Festival Asas do Rock

Dia — 15 de setembro de 2024

Horário: A partir das 11h

Local: Eixão do Lazer, na altura da quadra 204 Norte

Entrada Franca

Classificação livre