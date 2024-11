Espetáculo traz para o palco etarismo e solidão com leitura contemporânea

Depois de estrear no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) no ano passado, o espetáculo O último tango está de volta com apresentações nesta sexta-feira (1/11) e no sábado (2/11) no Espaço Cultural Renato Russo. Com uma temporada iniciada em 10 de outubro e com previsão de 22 sessões em seis cidades do DF, a peça traz de volta aos palcos da cidade a história de um homem de idade que precisa enfrentar preconceitos como o etarismo para ser visto e ouvido. Um amigo inusitado o ajuda a transpor questões difíceis e torna-se um interlocutor em uma amizade que nasce ancorada em reflexões sobre envelhecer e sobre as relações.

Dirigidos por Sérgio Maggio e com texto do argentino Santiago Serrano, Chico Sant´Anna e Jones Abreu Schneider vivem, respectivamente, Antônio e Manoel. O primeiro é um senhor com alguma idade, que vive sozinho e encontra na amizade com o segundo um respiro para a solidão. "A gente queria um projeto que voltasse a fazer um sentido teatral no aspecto da capacidade que o teatro tem de estabelecer um fórum de discussões. Esse projeto nasceu como possibilidade de os homens discutirem as coisas que estavam acontecendo. E estamos sentindo em Brasília algo muito ruim no teatro que é não ter mais temporada", lamenta Maggio.

Para ele, as temporadas curtas impedem um amadurecimento e uma discussão por parte da sociedade das questões trazidas nos espetáculos. "E temos no palco a questão do etarismo e as diversas modalidades de preconceito. Então queríamos um projeto com uma temporada longa, que criasse o espectro de debate para além do palco", explica o diretor.

Além da temporada, uma programação paralela convida o público a refletir sobre as várias dimensões da peça. Rodas de conversa, aulas de tango, jogos lúdicos especialmente desenvolvidos para pessoas na maturidade, além de uma exposição completam a programação das sessões da peça. No foyer de cada teatro que recebe o espetáculo, estará em cartaz a exposição de fotografias Corpos que dançam não envelhecem, de Nityama Macrini, com registos de figuras importantes da dança na cidade, como Yara de Cunto e Gisele Santoro.