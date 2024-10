Parceria de Anitta e The Weeknd choca web e divide opiniões

Lançado às 21h desta quarta-feira (30/10), o videoclipe que ilustra a música São Paulo, colaboração da cantora brasileira Anitta com o norte-americano The Weeknd, chocou internautas nas redes sociais.

A artista havia polemizado ao publicar, no perfil do Instagram, fotos de uma barriga cenográfica e de um ultrassom nada convencional. Com conceito aterrorizante divulgado poucos dias antes do Halloween, o clipe era aguardado ansiosamente pelos internautas.

"Um bebê nasceu", anunciou a cantora nas redes sociais. Usuários já aproveitaram para dar suas opiniões, fazer memes e, assim, colocaram 'Anitta' entre os assuntos do momento no X, com mais de 213 mil publicações pouco mais de meia hora após o lançamento.

A BABY IS BORN! ???????? @theweeknd

GO WATCH AND LISTEN TO SÃO PAULO NOW! ???????????? https://t.co/SYIJi682hm pic.twitter.com/V24lbVWibv — Anitta (@Anitta) October 31, 2024





No clipe, apenas a artista brasileira aparece, desfilando por ruas com uma máscara branca ligada à barriga de grávida. Em determinado momento, ela começa a passar mal e simula um parto dentro de uma fonte.

A barriga, porém, em vez de dar à luz um bebê, como esperado, passa a portar uma boca que canta as estrofes de The Weeknd. "Sinto muito, mas nenhuma outra cantora desse país sustentaria esse tipo de conceito", comentou um fã no X.

Outros comentários compararam a artista ao meme da 'grávida de Taubaté', que virou sinônimo de fraude na internet por também carregar uma barriga falsa.

a anitta assim no clipe de são paulo pic.twitter.com/ItbQyXWPZm October 31, 2024

Muitos, porém, demonstraram descontentamento com o vídeo e declaram preferir a versão ao vivo, gravada um mês atrás na cidade que dá nome à música: "Vamos fingir que é o oficial", sugere um internauta.

Vamos fingir que esse é o clipe oficial de São Paulo do THE WEEKND X ANITTA pic.twitter.com/Ux5yQwVZCE — JC (@_JordaanCruz) October 31, 2024

Mas convenhamos que errado tava a gente esperando algo bonito de uma música chamada São Paulo né monas kkkkkkkkkk



THE WEEKND X ANITTA pic.twitter.com/1ZwVRo5b42 October 31, 2024

O que significa, de fato, o clipe

Nos comentários do clipe no YouTube, um fã do The Weeknd propôs uma teoria para a mensagem que o vídeo gostaria de passar. "Quem é fã dele sabe que ele decidiu 'matar' o nome artístico 'The Weeknd' e passará a adotar em breve seu nome real 'Abel'", escreveu. "Ele criou álbum/turnê que leva a narrativa da morte do The Weeknd (...) e 'nascimento' do Abel. Provavelmente daí vem a jogada da gravidez."