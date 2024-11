Rodolfo comanda o show no Toinha com rock gospel no Microfonia Tour

Os fãs de rock gospel podem comemorar, porque Rodolfo Abrantes está trazendo a Microfonia Tour para a cidade. O ex-integrante da banda Raimundos se apresentará neste sábado (9/11), a partir das 20h no Toinha Show do Guará, os ingressos estão disponíveis no clube do ingresso e o show e promete uma experiência marcante para os seus fãs.

Rodolfo Abrantes nasceu em Brasília em 1972 e cresceu experimentando a atmosfera das primeiras bandas de rock da cidade, e o sonho que começou como uma brincadeira entre amigos, se tornou uma realidade nos anos 1990, quando Raimundos lançou seu primeiro álbum e se estabeleceu como uma das maiores bandas de rock do país.

A turnê Microfonia Tour reflete um momento de esperança renovada na vida do artista, que viveu algum período de tempo no modo eremita, em busca do divino, e que se converteu à igreja Mevam e agora canta para pregar a palavra. A turnê solo do cantor surgiu quando sua vida foi tocada e transformada pelo poder dos céus, em que ele passou à, metaforicamente, sentir um som dentro de si e que agora quer cantar este para o mundo em alto volume.