Team Liquid embarca para representar o Brasil no principal campeonato de Rainbow Six do mundo

O time brasileiro de R6 da Team Liquid, uma das principais organizações internacionais de eSports, está de malas prontas para o Canadá, onde disputará o BLAST R6 Major em Montreal.

O BLAST R6 Major Montreal reúne as 20 melhores equipes de Rainbow Six Siege do mundo na atualidade e é disputado em três etapas, sendo a última de 15 a 17 de novembro, com presença de público no Auditório Verdun, em Montreal, no Canadá. “Nosso time se preparou muito para mais esse grande desafio internacional e está muito concentrado.

Desde o Six Invitational em São Paulo, o time vem evoluindo bastante. "Agora, o pensamento é de representar bem o Brasil, vencer os desafios e trazer muitas alegrias para os fãs da Cavalaria”, conta Rafael Queiroz, gerente geral da Team Liquid no Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O time de Rainbow Six Siege da Team Liquid, que vai buscar o título do BLAST R6 Major Montreal, é formada pelos jogadores André “Nesk” Oliveira, Gabriel “Maia”, Lorenzo “Lagonis” Volpi, Luccas Vinícius “Paluh” Molina e Pablo “Resetz” Oliveira. Já o comando técnico da equipe está a cargo do coach Vitor “Hugzord” Gonçalves. Além da Team Liquid, os brasileiros da Black Dragons, FaZe Clan e w7m disputarão a competição.

"Por termos nos classificado diretamente para a Etapa 2, tivemos um tempo maior de descanso e, agora, estamos pela primeira vez em um bootcamp muito bem organizado aqui no Alienware Training Facility de Los Angeles. Estamos aproveitando bastante toda a estrutura do local e nos preparando com ótimos treinos”, revela Nesk.