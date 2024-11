Sábado é dia dos bambas com Jorge Aragão e Alcione no Nilson Nelson

Alguns dos ícones da história do samba sobem ao palco na capital este final de semana. Alcione, Jorge Aragão e Fundo de Quintal são atrações do Grande Encontro do Samba, no Nilson Nelson. A união de algumas das principais faixas que embalaram a carreira desses artistas de renome e são trilha sonora da vida de milhões de brasileiros será na noite deste sábado (30/11).

"Esse é um encontro que tem história (risos)", brinca Jorge Aragão. Ele entende que o papel dele como sambista é compartilhar o samba e, por isso, o evento é importante. "Eu acho muito importante levar o samba para todos os lugares, seja por nós ou até mesmo pela nova garotada que está vindo aí com tudo. Porque o samba é o nosso sorriso, a nossa letra... É alegria, é festa, é a nossa identidade cultural", avalia o músico ao Correio. "É importante espalhar esse legado para que as próximas gerações possam se inspirar também e para dar sentido ao que a canção já diz 'o show tem que continuar'", completa.

Essa juventude estará representada no palco também. Tiago Testa, mais novo membro do Fundo de Quintal, representa essas pessoas que cresceram curitindo esses sambistas. "Estar perto dos nossos ídolos da música popular brasileira, fazer parte do Fundo de Quintal e dividir o palco com essas lendas da música é um sonho incrível ", compartilha Testa. "Agora fazendo parte do Fundo de Quintal, além de dividir o palco com essas lendas da música, a gente fica mais próximo deles, tem mais convívio com eles. Então, a admiração é gigante", completa.

Porém, a maioria das pessoas dos que fazem o show tem uma relação longeva. Aragão conheceu Alcione no Cacique de Ramos e ajudou a fundar o Fundo de Quintal. Dessa forma, ele é um elo histórico que une todas as grandes estrelas que sobem ao palco. "Isso faz parte da minha história e de tudo que eu amo", destaca o artista que garante. "Dá para dizer que estarei em casa, não é mesmo?", afirma.

No fim, tudo volta para a história, os artistas são históricos, as músicas memoráveis e, para o público, não será diferente. "Esse show vai entrar na história do espectador. Porque vão ver três ícones do samba: Fundo de Quintal, Jorge Aragão e madrinha Alcione. Qualquer pessoa que for ao show, vai presenciar a história. Vai ficar marcado na vida dela para sempre", exalta Testa.