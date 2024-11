Novo Jogo da Tencent é acusado de plagiar franquia original da Sony

O novo jogo do estúdio chinês Tencent Games que é focado no público do mobile foi anunciado nesta quinta-feira (28/11), chamado de Light of Motiram, o título traz um mundo tribal, com animais de metal e caçadores tribais se enfrentando em combate árduo. O jogo ainda mostra uma nave no meio do trailer, além de mais de uma montaria para o jogador utilizar. Light of Motiram é descrito pela Tencent como um jogo de mundo aberto com elementos de criação e sobrevivência.





É uma cópia?

Light of Motiram está sendo pesadamente acusado de plágio na internet por conta de elementos muito parecidos na proposta de jogo com a saga Horizon. (foto: Reprodução/Tencent Games/Guerrilla Games)

Apesar da novidade do anúncio, os conceitos vistos no primeiro trailer trazem elementos criados por uma grande franquia da Sony PlayStation, Horizon, que teve três jogos produzidos pela Guerrilla Games, incluindo o mais novo jogo, LEGO Horizon Adventures. E a comunidade do mundo dos games vendo as similaridades, acusou a Tencent de plagiar o jogo da Guerrilla.

Look at these images. This isn’t Horizon. It’s Light of Motiram. How do you invest so much money and time into developing a game when you know it’s blatantly copying the core visual elements and art direction from another game? Like how do you confidently do it without thinking… https://t.co/olnEYoHGEW November 28, 2024

“Olhe para essas imagens. Isto não é Horizon. É Light of Motiram. Como você investe tanto dinheiro e tempo no desenvolvimento de um jogo quando você sabe que ele está copiando descaradamente os principais elementos visuais e a direção de arte de outro jogo? Como você faz isso com confiança sem pensar que isso pode potencialmente acabar em um processo”.

Tencent'in Polaris Quest stüdyosunun gelitirdii Light of Motiram size de bir yerlerden tandk geldi mi? pic.twitter.com/6eZLWs9ZgE — Oyungezer (@oyungezer) November 28, 2024

“Light of Motiram, desenvolvido pelo estúdio Polaris Quest da Tencent, parece familiar para você?”



Pegaram monster hunter, cruzaram com Horizon da sony e vai nascer o Light of Motiram da Tencent desenvolvido pela Polaris Quest. Vai ser um jogo de sobrevivecia em mundo aberto e é tudo que sabemos até agora. Engraçado ver a galera puta da cara que copiaram o jogo da sony. pic.twitter.com/i21BzZ9yIy November 28, 2024

“Pegaram monster hunter, cruzaram com Horizon da sony e vai nascer o Light of Motiram da Tencent desenvolvido pela Polaris Quest. Vai ser um jogo de sobrevivecia em mundo aberto e é tudo que sabemos até agora. Engraçado ver a galera puta da cara que copiaram o jogo da sony”.

Apesar das acusações de plágio até o momento, a Guerrilla Games não se pronunciou sobre o caso. A Tencent é conhecida por ser uma gigante nos jogos mobile, com vários nomes conhecidos de franquias em seu catálogo extenso de jogos, o que inclui League of Legends: Wild Rift, Call of Duty: Mobile e até Genshin Impact, sem contar parcerias com estúdios gigantes na indústria dos games, como a Riot Games e Epic Games. Light of Motiram será um jogo gratuito para mobile, mas ainda não tem uma data de lançamento confirmada.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular