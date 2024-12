Roberta Campos se apresenta no festival mova neste sábado

Neste sábado (7/12), a Infinu terá a cantora mineira responsável por criar músicas que serviram para 21 trilhas sonoras de novelas: Roberta Campos. Dona de sucessos como De janeiro a janeiro, Abrigo e Minha felicidade, a cantora se apresentará na Asa Sul, amanhã, às 18h.

O show de Roberta faz parte de uma das atrações do festival Mova, que está em andamento desde setembro. Criado em 2017 por dois músicos, o evento busca promover visibilidade nacional para artistas da capital federal por meio de trocas com outros artistas da nova MPB.

A positividade das canções da artista, marca registrada de sua composição autoral, estará presente no show: "O mundo já anda tão pesado que prefiro buscar uma paz interior. Gosto de falar de amor, paz e coisas boas e acho que é uma forma de me reconectar comigo", explica.

Para a cantora, após ter, em 2011, a canção Varrendo a lua na trilha sonora da novela Malhação, da Globo, sua carreira decolou: "As músicas em novelas me ajudaram a viver da música e que as pessoas me conhecessem, ouvissem minha canção e começassem a ter carinho pelo meu trabalho".

Fã da banda Legião Urbana, Roberta também relembra, com carinho, da capital federal e de quando cantou músicas do grupo brasiliense no Festival Brasília Patrimônio Vivo: "Fiz alguns shows em que só cantei Legião, foi incrível. Fiz uma releitura de todas as músicas com arranjos suaves".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco