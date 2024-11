Autoramas comemora 25 anos com show na Inifinu neste sábado (23/11)

Uma das bandas símbolo do movimento independente do final dos anos 1990, a Autoramas vem para a capital para comemorar os 25 anos de carreira em um show especial neste sábado (23/11), na Infinu. "Tudo sempre foi pretexto para fazer turnê, o aniversário de 25 anos não ia ser diferente", conta Gabriel Thomaz, líder e fundador do grupo.

Desde que começaram, no entanto, conseguiram muito mais do que apenas uns shows. Foram nove álbuns de estúdio, 49 turnês internacionais, shows em 23 países diferentes e apresentações em todos os estados do Brasil. "É muito legal ter um projeto musical que tenha chegado a esse tempo e alcance de existência", exalta.

Quando começaram, há mais de duas décadas, buscaram não seguir as regras de mercado musical. Assim foram abrindo portas para a construção de uma cena independente. "Autoramas, além de ser uma banda independente, foi a banda que tornou a cena independente profissional", diz Gabriel. "Decidimos seguir o caminho mais difícil e às vezes até utópico. Porém, estamos aqui provando que é possível, sendo uma banda profissional e vivendo de música", acrescenta o artista.

A banda se vê no papel de pioneirismo. "Fico muito feliz que exista toda uma cena que não tenha que obedecer os padrões e que, mesmo assim, dê para viver bem com isso. O Brasil é um supermercado musical e todo mundo merece estar na prateleira", pontua o líder, que é brasiliense. "Eu tenho orgulho de dizer que nunca rompi minha raiz com Brasília. Sou candango, daqueles que ninguém pode falar mal da capital na minha frente, porque ouvirá uma parada que não vai gostar (risos)", conta.